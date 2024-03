Circuito Banco do Brasil de Surfe abre a temporada 2024/2025 da WSL nesta semana

O Circuito Banco do Brasil de Surfe vai abrir a temporada 2024/2025 da WSL South America nesta semana em Torres, no Rio Grande do Sul. A cidade não recebe um evento do World Surf League (WSL) Qualifying Series (QS) desde 2004, com a Praia dos Molhes retornando agora com a primeira das cinco etapas, que serão realizadas no Sul, Sudeste e Nordeste do país. O slogan do Circuito Banco do Brasil esse ano é: "Fã e Apoiador do Surfe Brasileiro". As eliminatórias começam nesta quinta-feira, com transmissão ao vivo de Torres pelo WorldSurfLeague.com.

Uma das metas deste circuito promovido pelo Banco do Brasil, é descobrir novos talentos do surfe nas três principais regiões do litoral. A oportunidade agora é para os surfistas gaúchos terem a chance de participar pela primeira vez de uma competição profissional da World Surf League. Nas oito etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe realizadas em 2022 e 2023, um total de 165 surfistas viveu a experiência de estrear em etapas do Qualifying Series. O evento vai acontecer com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Torres e parceria de mídia da Rádio Maristela FM.

O campeão mundial Adriano de Souza é um dos incritos para competir em Torres - WSL / Daniel Smorigo

Os eventos do Circuito Banco do Brasil de Surfe marcam pontos para os rankings regionais da WSL South America, que decidem os títulos sul-americanos da temporada e classificam 7 homens e 3 mulheres para o Challenger Series, o circuito de acesso para a elite mundial que disputa o World Surf League Championship Tour (CT). Com isso, nomes consagrados e grandes estrelas também participam das etapas, com os jovens surfistas tendo a chance de conhecer de perto e enfrentar seus ídolos no esporte.

O campeão mundial Adriano de Souza, a vice-campeã mundial Silvana Lima e dois surfistas que se classificaram para representar seus países nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, a brasileira Tainá Hinckel e o peruano Alonso Correa, são alguns destaques entre os inscritos para competir em Torres. O Circuito Banco do Brasil de Surfe também produz um ranking próprio, computando pontos somente das suas etapas, com o campeão e a campeã recebendo convites para participar da etapa final do Challenger Series, o Corona Saquarema Pro apresentado pelo Banco do Brasil.

Silvana Lima foi campeã do primeiro Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2022 - WSL / smorigo

O maior nome do surfe feminino brasileiro em todos os tempos, a cearense Silvana Lima, é uma das atletas patrocinadas pelo Banco do Brasil e ganhou o ranking das 3 etapas de 2022, junto com o jovem paulista Gabriel Klaussner, uma das revelações do primeiro circuito. No ano passado, os vencedores foram Tainá Hinckel e Ian Gouveia. Neste ano, Tainá conseguiu a vaga nas Olimpíadas de Paris duas semanas atrás em Porto Rico e no último domingo coroou a conquista do título sul-americano de 2023/2024, com vitória no Layback Pro, na Praia Mole de Florianópolis (SC).

"2024 começou muito bem pra mim. Consegui a classificação para as Olimpíadas no meu primeiro campeonato do ano e venci o segundo, então estou bem feliz. Agora já tem uma nova temporada iniciando em Torres e vou para lá também", disse Tainá Hinckel. "A temporada está só começando, tem muita coisa pra acontecer e estou bem feliz com meu desempenho. É fruto de muito trabalho e vamo que vamo, porque tem muito campeonato pra rolar, o Challenger Series e as Olimpíadas, que é um sonho realizado. O ano começou de forma especial e espero que continue assim".

Tainá Hinckel se destaca na história do Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Daniel Smorigo

MELHOR DA HISTÓRIA - A vitória no domingo em Florianópolis, foi a terceira da Tainá Hinckel em etapas do Qualifying Series (QS). As duas primeiras foram nos eventos que abriram os dois anos do Circuito Banco do Brasil de Surfe. A primeira na estreia desta competição em 2022, na Praia da Ferrugem, em Garopaba (SC). Em 2023, repetiu o feito na primeira etapa, o Saquarema Surf Festival no Rio de Janeiro. Ela liderou o Circuito Banco do Brasil de Surfe 2023 e o ranking da WSL South America durante toda a temporada 2023/2024, depois desta vitória em Saquarema.

Tainá Hinckel é o grande destaque da história do circuito promovido pelo Banco do Brasil. Ela detém todos os recordes femininos nas 8 etapas disputadas em 2022 e 2023, como a maior nota - 9,50 - e o maior somatório - 17,00 pontos de 20 possíveis. Curiosamente, conseguiu essas marcas duas vezes, nas etapas que abriram a temporada, na semifinal em Garopaba (SC) em 2022 e na grande final em Saquarema (RJ) em 2023. A catarinense também foi quem mais vestiu a lycra de competição do Circuito Banco do Brasil - 26 vezes - e ganhou mais baterias - 17 ou 65% de todas que disputou.

Tainá Hinckel detém vários recordes na história do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

AÇÕES AMBIENTAIS - Além da competição, o escritório da World Surf League na América Latina promove ações ambientais e de preservação da Natureza em todos os eventos. Nas etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe, também acontecem várias atrações extras para o público aproveitar gratuitamente, como escolinhas de surfe e outros esportes de praia, distribuição de brindes e atividades para todas as idades.

Na abertura da terceira edição do Circuito Banco do Brasil de Surfe em Torres, foram firmadas algumas parcerias. Para a limpeza da Praia dos Molhes, com o "Projeto Ambiental Praia Limpa", que desenvolve atividades de educação ambiental em todo o litoral gaúcho desde 2013. Será realizada uma gincana ambiental com sorteio de brindes e a ação contará com a participação de outras entidades, como o "Projeto Social Cortume" e o "Grupos de Escoteiros do Mar Ilha dos Lobos". Essa atividade está marcada para acontecer na sexta-feira, às 14h00 na Praia dos Molhes.

As aulas de surfe sempre são uma atração do Circuito Banco do Brasil - WSL / Daniel Smorigo

Na quinta-feira, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SMAURB) da Prefeitura de Torres, vai organizar uma ação de plantio de espécies nativas do estuário marinho em dunas das praias da cidade. Esta ação também envolverá a Secretaria Municipal de Educação com grupos de estudantes de escolas locais e a ONG Onda Verde. A SMAURB também promoverá durante o Circuito Banco do Brasil de Surfe, o "Programa de Educação Ambiental Oceanos: A Corrente da Vida", que foi criado com a finalidade de educar a população sobre o ambiente marinho, sua fauna e flora.

Outra inovação desta etapa de Torres, é o convite especial para um grupo de alunos da APAE participar com seus pais, das ativações promovidas durante o campeonato na Praia dos Molhes. Haverá uma série de oficinas e atividades exclusivas para eles, como aulas de movimento no solo, alongamento, pinturas e até aulas de surfe. Estas ativações acontecerão na manhã da sexta-feira e terminarão com distribuição de lanches aos participantes. A WSL Latin America também promoverá em todas as etapas do Circuito Banco do Brasil de Surfe, palestras educativas do projeto "Novas Ondas", com sessões de surfe para jovens surfistas locais convidados.

Gabriel Klausnner foi o campeão do primeiro Circuito Banco do Brasil de Surfe - WSL / Daniel Smorigo

CIRCUITO 2024 - Assim como no ano passado, estão programadas cinco etapas do Qualifying Series no Circuito Banco do Brasil de Surfe em 2024. Após resgatar a cidade de Torres, que há 20 anos não recebia nenhum evento da World Surf League, tem a segunda etapa, o Saquarema Surf Festival nos dias 15 a 21 de abril. As três últimas estão agendadas, porém ainda serão anunciados os locais. A terceira será nos dias 2 a 5 de maio, a quarta de 21 a 25 de agosto e a última de 26 a 29 de setembro. O campeão e a campeã no ranking das 5 etapas, receberão um convite para competir no Corona Saquarema Pro apresentado por Banco do Brasil, que vai fechar o Challenger Series 2024 nos dias 12 a 20 de outubro na Praia de Itaúna.

CAMPEÕES DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL DE SURFE:

2022 - Silvana Lima (CE) e Gabriel Klaussner (SP)

2023 - Tainá Hinckel (SC) e Ian Gouveia (PE)

VENCEDORES DAS ETAPAS DO CIRCUITO BANCO DO BRASIL:

1.a de 2022 em Garopaba (SC) - Tainá Hinckel (SC) e Santiago Muniz (ARG)

2.a de 2022 em Salvador (BA) - Silvana Lima (CE) e Heitor Mueller (SC)

3.a de 2022 em Ubatuba (SP) - Silvana Lima (CE) e Alejo Muniz (SC)

1.a de 2023 em Saquarema (RJ) - Tainá Hinckel (SC) e Ian Gouveia (PE)

2.a de 2023 em Garopaba (SC) - Laura Raupp (SC) e Adriano de Souza (SP)

3.a de 2023 em Salvador (BA) - Silvana Lima (CE) e Edgard Groggia (SP)

4.a de 2023 em São Sebastião (SP) - Arena Rodriguez (PER) e Ian Gouveia (PE)

5.a de 2023 na Praia da Grama (SP) - Sophia Medina (SP) e Miguel Pupo (SP)